Goldprojekt Mt Olympus: Scoping-Studie zeigt Millionencashflow für Kalamazoo

Anzeige / Werbung
Kalamazoo Resources hat mit seiner neuen Scoping-Studie zum Mt Olympus-Goldprojekt in Western Australia einen entscheidenden Schritt in Richtung Entwicklung gemacht. Die Ergebnisse bestätigen, dass das Projekt technisch umsetzbar und wirtschaftlich stark ist. Laut Studie soll Mt Olympus 524.000 Unzen Gold bei Kosten von 2.183 AUD/oz (˜ 1.419 USD) fördern. Bei einem Goldpreis von 4.500 AUD/oz (˜ 2.925 USD/oz) wird ein freier Cashflow von 747 Mio. AUD (˜ 486 Mio. USD) erwartet.
Kalamazoo Resources hat mit seiner neuen Scoping-Studie zum Mt Olympus-Goldprojekt in Western Australia einen entscheidenden Schritt in Richtung Entwicklung gemacht. Die Ergebnisse bestätigen, dass das Projekt technisch umsetzbar und wirtschaftlich stark ist. Laut Studie soll Mt Olympus 524.000 Unzen Gold bei Kosten von 2.183 AUD/oz (˜ 1.419 USD) fördern. Bei einem Goldpreis von 4.500 AUD/oz (˜ 2.925 USD/oz) wird ein freier Cashflow von 747 Mio. AUD (˜ 486 Mio. USD) erwartet.
Ein robuster Goldplan im Hochpreisumfeld
Die Studie zeigt, dass Mt Olympus eine hochmargige und stabile Produktion über eine Laufzeit von rund sechs Jahren ermöglichen könnte. Der Betrieb ist auf Effizienz und Einfachheit ausgelegt: Durch
eine Flotationsanlage soll ein hochgradiges Goldkonzentrat von etwa 25 g/t erzeugt werden. Das senkt sowohl die Betriebskosten als auch die Energie- und Transportaufwendungen erheblich. Laut
Unternehmensführung bietet das Projekt "einen klaren, kosteneffizienten Weg zur Goldproduktion" und soll Kalamazoo eine schnelle Amortisation bei geringem Risiko ermöglichen.
Die von Entech, BHM Process Consultants, NewPro Consulting und Green Values Australia erstellte Studie rechnet im Basisszenario mit einem Goldpreis von 4.500 AUD/oz (˜ 2.925 USD/oz). Bereits auf dieser Grundlage zeigt das Projekt eine außergewöhnlich hohe Rentabilität:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)