Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 05.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SuperBuzz explodiert um 20% nach Mega-Deal mit NASDAQ-Werberiesen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PTCL | ISIN: AU000000KZR3 | Ticker-Symbol: KR1
Tradegate
04.11.25 | 21:25
0,103 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
KALAMAZOO RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KALAMAZOO RESOURCES LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1000,10611:04
0,0910,10411:01
axinocapital.de
05.11.2025 10:51 Uhr
235 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Goldprojekt Mt Olympus: Scoping-Studie zeigt Millionencashflow für Kalamazoo

Anzeige / Werbung

Kalamazoo Resources hat mit seiner neuen Scoping-Studie zum Mt Olympus-Goldprojekt in Western Australia einen entscheidenden Schritt in Richtung Entwicklung gemacht. Die Ergebnisse bestätigen, dass das Projekt technisch umsetzbar und wirtschaftlich stark ist. Laut Studie soll Mt Olympus 524.000 Unzen Gold bei Kosten von 2.183 AUD/oz (˜ 1.419 USD) fördern. Bei einem Goldpreis von 4.500 AUD/oz (˜ 2.925 USD/oz) wird ein freier Cashflow von 747 Mio. AUD (˜ 486 Mio. USD) erwartet.

Kalamazoo Resources hat mit seiner neuen Scoping-Studie zum Mt Olympus-Goldprojekt in Western Australia einen entscheidenden Schritt in Richtung Entwicklung gemacht. Die Ergebnisse bestätigen, dass das Projekt technisch umsetzbar und wirtschaftlich stark ist. Laut Studie soll Mt Olympus 524.000 Unzen Gold bei Kosten von 2.183 AUD/oz (˜ 1.419 USD) fördern. Bei einem Goldpreis von 4.500 AUD/oz (˜ 2.925 USD/oz) wird ein freier Cashflow von 747 Mio. AUD (˜ 486 Mio. USD) erwartet.

Ein robuster Goldplan im Hochpreisumfeld

Die Studie zeigt, dass Mt Olympus eine hochmargige und stabile Produktion über eine Laufzeit von rund sechs Jahren ermöglichen könnte. Der Betrieb ist auf Effizienz und Einfachheit ausgelegt: Durch eine Flotationsanlage soll ein hochgradiges Goldkonzentrat von etwa 25 g/t erzeugt werden. Das senkt sowohl die Betriebskosten als auch die Energie- und Transportaufwendungen erheblich. Laut Unternehmensführung bietet das Projekt "einen klaren, kosteneffizienten Weg zur Goldproduktion" und soll Kalamazoo eine schnelle Amortisation bei geringem Risiko ermöglichen.

Die von Entech, BHM Process Consultants, NewPro Consulting und Green Values Australia erstellte Studie rechnet im Basisszenario mit einem Goldpreis von 4.500 AUD/oz (˜ 2.925 USD/oz). Bereits auf dieser Grundlage zeigt das Projekt eine außergewöhnlich hohe Rentabilität:

Finanzkennzahlen der Mt Olympus Scoping Study, Quelle: Kalamazoo Resources.

Technisch einfach, wirtschaftlich überzeugend

Das Projekt Mt Olympus setzt laut Kalamazoo Resources auf bewährte Verfahren wie Mahlung, Flotation und Mehrfachreinigung, durch die ein verkaufsfähiges Goldkonzentrat entsteht. Dieses kann kosteneffizient über Port Hedland exportiert werden. Im Vergleich zu komplexen hydrometallurgischen Verfahren bedeutet diese Methode geringere technische Risiken, niedrigere Investitionskosten und eine schnellere Umsetzung. Zudem soll die Anlage auf einem bereits bestehenden Bergbaugelände entstehen - ein klarer Vorteil bei Genehmigungen und Bauzeit.

Karte der Kalamazoo-Goldprojekte Ashburton und Mallina West in der Pilbara-Region, Quelle: Kalamazoo Resources.

Was ist eine Scoping Study?

Eine Scoping-Studie (auf Deutsch: Vorstudie) ist der erste technische und wirtschaftliche Bewertungsschritt eines Rohstoffprojekts. Sie gibt einen vorläufigen Überblick über die Machbarkeit, Kosten, Risiken und Ertragsaussichten. Ihre Genauigkeit liegt üblicherweise bei ± 35%. Das bedeutet: Die Studie zeigt, ob ein Projekt grundsätzlich wirtschaftlich umsetzbar ist, ersetzt aber noch keine detaillierte Machbarkeitsstudie (Feasibility Study). Im Fall von Kalamazoo Resources markiert die Scoping-Studie für Mt Olympus den Übergang von der Exploration zur Entwicklungsphase, in entscheidender Schritt hin zur späteren Produktion.

Jetzt Rabatt sichern

Zusätzliche Chancen durch Untertagepotenzial

Unterhalb des geplanten Tagebaus wurde bereits ein zusätzliches Ressourcenpotenzial von 350.000 bis 500.000 Unzen Gold identifiziert, das in der aktuellen Studie noch nicht berücksichtigt ist. Diese Vorkommen könnten die Lebensdauer der Mine deutlich verlängern. Der bestehende Untertagebereich umfasst 1,44 Mio. Tonnen Erz @ 3,76 g/t Au = 174.500 Unzen, die in künftige Entwicklungsphasen einbezogen werden sollen. Parallel führt Kalamazoo Explorationsprogramme auf den benachbarten Peake-, Zeus- und Waugh-Lagerstätten durch, die zusammen über 363.000 Unzen Ressourcen verfügen. Ziel ist ein mehrphasiges, regionales Produktionskonzept.

Finanzierung und Standortvorteile

Die Scoping-Studie gilt als vorläufige Einschätzung und bildet noch keine Investitionsgrundlage. Für den Produktionsstart werden 208 Mio. AUD (˜ 135 Mio. USD) benötigt. Kalamazoo prüft hierfür verschiedene Optionen wie Joint Ventures, Teilverkäufe oder Eigenkapitalerhöhungen. Etwa 83% der geplanten Produktion beruhen auf Indicated Resources (geologisch gesichert), während 17% Inferred Ressourcen durch zusätzliche Bohrungen aufgewertet werden sollen. Das Ashburton-Goldprojekt liegt rund 35 Kilometer südöstlich von Paraburdoo im Pilbara-Kraton, einer traditionsreichen Bergbauregion, in der bereits über 350.000 Unzen Gold gefördert wurden. Mit der Übernahme des angrenzenden Xanadu-Goldprojekts im September 2025 hat Kalamazoo sein Gebiet auf über 380 km² erweitert. Die geologischen Strukturen entlang dieser Liegenschaften gelten als besonders aussichtsreich für weitere Goldfunde und bieten damit langfristiges Wachstumspotenzial.

Geologische Karte des Ashburton-Goldprojekts mit Lagerstätten Mt Olympus, Peake, Waugh und Zeus, inklusive neuer Xanadu-Tenements. Quelle: Kalamazoo Resources.

Nächste Schritte

Kalamazoo will nun rasch mit der Pre-Feasibility Study (PFS) beginnen, um das Projekt bis 2026 entscheidungsreif zu machen.
Schwerpunkte liegen auf:

-Aufwertung der Ressourcen von Inferred zu Indicated
-Verfeinerung der Kostenmodelle
-Erstellung der Finanzierungsstrategie

Das Management betonte, dass Mt Olympus "eine seltene Gelegenheit" sei, in einem Rekordpreisumfeld einen wirtschaftlich starken neuen Goldbetrieb in Australien zu entwickeln.

Weitere Details finden sich in der vollständigen Scoping Study vom 5. November 2025.

2025.11.05 Report_Scoping Study_KZR.pdf

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000KZR3

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.