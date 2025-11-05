Goldprojekt Mt Olympus: Scoping-Studie zeigt Millionencashflow für Kalamazoo

Anzeige / Werbung

Kalamazoo Resources hat mit seiner neuen Scoping-Studie zum Mt Olympus-Goldprojekt in Western Australia einen entscheidenden Schritt in Richtung Entwicklung gemacht. Die Ergebnisse bestätigen, dass das Projekt technisch umsetzbar und wirtschaftlich stark ist. Laut Studie soll Mt Olympus 524.000 Unzen Gold bei Kosten von 2.183 AUD/oz (˜ 1.419 USD) fördern. Bei einem Goldpreis von 4.500 AUD/oz (˜ 2.925 USD/oz) wird ein freier Cashflow von 747 Mio. AUD (˜ 486 Mio. USD) erwartet.

Ein robuster Goldplan im Hochpreisumfeld

Die Studie zeigt, dass Mt Olympus eine hochmargige und stabile Produktion über eine Laufzeit von rund sechs Jahren ermöglichen könnte. Der Betrieb ist auf Effizienz und Einfachheit ausgelegt: Durch eine Flotationsanlage soll ein hochgradiges Goldkonzentrat von etwa 25 g/t erzeugt werden. Das senkt sowohl die Betriebskosten als auch die Energie- und Transportaufwendungen erheblich. Laut Unternehmensführung bietet das Projekt "einen klaren, kosteneffizienten Weg zur Goldproduktion" und soll Kalamazoo eine schnelle Amortisation bei geringem Risiko ermöglichen.



Die von Entech, BHM Process Consultants, NewPro Consulting und Green Values Australia erstellte Studie rechnet im Basisszenario mit einem Goldpreis von 4.500 AUD/oz (˜ 2.925 USD/oz). Bereits auf dieser Grundlage zeigt das Projekt eine außergewöhnlich hohe Rentabilität: