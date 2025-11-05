Unterföhring (ots) -Emanzipation gegen Machotum. Feminismus gegen Chauvinismus. Wenn Model Sara Kulka auf "Richter Gnadenlos" Ronald Schill trifft, knallen nicht nur Meinungen - sondern ganze Weltbilder aufeinander. Ohne es vorher zu wissen, landet das ungleiche Duo am Donnerstag, 6. November, um 20:15 Uhr in der neuen ProSieben-Reality-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" mitten in seiner alten Fehde. Sofort werden alte Rechnungen neu aufgemacht und mit Zinseszins vergolten. Sara Kulka ist entsetzt: "Ich habe keinen Bock auf diesen Mann. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht hören. Ich kann ihn nicht ertragen. Und wir verstehen uns auch nicht - wir sprechen eine komplett andere Sprache." Ihr Streitpartner Ronald Schill kontert trocken: "Sara ist eine äußerst attraktive Blondine. Das Einzige, was ihr fehlt, ist: Klasse." Was beide noch nicht wissen: In "Die Abrechnung" reicht es nicht, den Erzfeind zu ertragen - man muss mit ihm im Team bestehen. Nur wer zusammenarbeitet, kommt dem Preisgeld von 50.000 Euro näher. Scheitert die Kooperation hingegen, endet der Traum vom großen Zahltag.Explosive Paartherapie! Diese Beef-Paare treffen bei "Die Abrechnung" neben Sara Kulka und Ronald Schill noch aufeinander:Giulia Siegel und Verena Kerth versuchen, ihre zerstörte Glamour-Freundschaft zu kitten. Danni Büchner und Patricia Blanco kämpfen mit alten Wunden aus "Reality Queens". Kate Merlan und Sam Dylan treffen nach ihrer öffentlichen Beziehungskatastrophe erneut aufeinander. Eva Benetatou steht ihrer einstigen Sommerhaus-Mobberin Lisha Savage gegenüber. Julian F. M. Stöckel und Maurice Dziwak holen ihren Dschungel-Beef nach. Anna und Chiara aus "Are You The One?" stehen sich nach einem Seitensprung-Streit wieder gegenüber. Umut Tekin und Stefan Kleiser liefern sich das nächste Kapitel ihres Dauerclinchs.Wer schafft es, das Beef-Beil zu begraben und als Team zu funktionieren? Wer bekommt die Quittung für alte Streits? Und wer kassiert am Ende das Preisgeld von 50.000 Euro?"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wird produziert von Banijay Productions Germany.Interviews mit dem Cast und Fotomaterial finden Sie unter: https://www.picdrop.com/joyn/dieabrechnung"Die Abrechnung - der Promi-Showdown" - fünf Folgen, ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynPressekontakt:Lisa Wittke, Katrin Dietzphone: +49 (0) 89 95 07 - 1129 / - 1154email: lisa.wittke@seven.one / katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6151839