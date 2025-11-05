EQS-Ad-hoc: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

tick Trading Software AG steigert Jahresüberschuss deutlich im Geschäftsjahr 2024/2025 und veröffentlicht Prognose auf das Geschäftsjahr 2025/2026



Vorläufige Zahlen 2024/2025: Jahresüberschuss von voraussichtlich TEUR 2.000 bis 2.200

Prognose 2025/2026: Jahresüberschuss in Höhe von EUR 0,8 bis 1,1 Mio.

Gespräche mit potenziellen Neukunden laufen positiv

Düsseldorf, 05. November 2025 - Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99) erwartet einen Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2024/2025 (01.10.2024 bis 30.09.2025) in Höhe von TEUR 2.000 bis 2.200. Dies entspricht einem Anstieg von 59% bis 75% gegenüber dem Vorjahreswert von TEUR 1.256. Die am 18. März 2025 bereits erhöhte Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 (erwarteter Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.300 bis TEUR 1.700) wird mit diesem Ergebnis übertroffen. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die bisher geringer als erwartete Orderflow-Reduktion durch unseren Top-Kunden zurückzuführen (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 29. April 2025). Die veröffentlichten Zahlen sind vorläufig hinsichtlich möglicher Feststellungen durch den Steuerberater und Jahresabschlussprüfer. Der Abschluss der Prüfung und die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat ist für Mitte Dezember 2025 geplant. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet die tick Trading Software AG einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 0,8 bis 1,1 Mio. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus dem unterjährigen Verlust des Top-Kunden. Dem gegenüber laufen die Gespräche mit potenziellen Neukunden weiter positiv und stehen zum Teil vor entsprechenden Vertragsabschlüssen.

Ansprechpartner:

Carsten Schölzki und Martin Lüttich (Vorstände)

tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

E-Mail: ir@tick-ts.de

Tel.: +49-211-781767-0



