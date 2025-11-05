FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 4840 (4710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2500 (2150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 525 (490) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2470 (2400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6220 (6190) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2850 (2820) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 204 (186) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2095 (2215) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2540 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1295 (1270) PENCE - 'BUY'
