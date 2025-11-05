Over Easy Solar hat vertikale Solarmodule entwickelt, mit denen sich die Solarpflicht und die Dachbegrünung bei der Modernisierung öffentlicher Gebäude verbinden lassen. Ein Pilotprojekt in Oslo belegt, dass die Technologie beide Anforderungen erfüllt. Das norwegische Unternehmen Over Easy Solar bietet vertikale Photovoltaik-Module an. Auf Gründächern installiert, beeinträchtigen sie die Dachbegrünung nicht. Die vorgefertigten vertikalen Photovoltaik-Einheiten (VPV) sind bifazial, sie nutzen Sonnenlicht ...

