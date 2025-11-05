Westlake Corporation (NYSE: WLK) ("Westlake") gab heute den Beginn eines fest übernommenen öffentlichen Angebots, vorbehaltlich der Markt- und sonstigen Bedingungen, von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") gemäß seiner bestehenden Vorratsregistrierungserklärung bekannt.

Der Zeitpunkt der Preisfestsetzung und die Bedingungen der Schuldverschreibungen hängen von den Marktbedingungen sowie anderen Faktoren ab. Westlake beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem geplanten öffentlichen Angebot der Schuldverschreibungen zur Finanzierung des Rückkaufs seiner ausstehenden 3,600 vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 (die "2026 Senior Notes") im Rahmen eines gleichzeitig laufenden öffentlichen Kaufangebots für Wertpapiere (das "Tender Offer") für sämtliche Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 zu verwenden. Westlake geht davon aus, etwaige verbleibende Nettoerlöse zur Finanzierung des Kaufpreises für die bevorstehende Übernahme der globalen Geschäftsbereiche für Compounding-Lösungen der ACI/Perplastic Group ("ACI Acquisition") und für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Steuerung des Netto-Umlaufvermögens, zu verwenden. Das Angebot der Schuldverschreibungen ist nicht vom erfolgreichen Abschluss des Tender Offer oder vom Vollzug der ACI Acquisition abhängig.

Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich gemäß einer wirksamen, zuvor bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Vorratsregistrierungserklärung angeboten und verkauft. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (einschließlich der Schuldverschreibungen) dar; ebenso findet kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung statt, in dem bzw. in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates bzw. dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Das Angebot der Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts und eines zugehörigen Prospektnachtrags, welche die Anforderungen von Section 10 des Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung erfüllen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von "2026 Senior Notes" dar. Das öffentliche Kaufangebot für Wertpapiere (Tender Offer) erfolgt ausschließlich nach Maßgabe der in der Angebotsunterlage (Offer to Purchase) vom 4. November 2025 festgelegten Bedingungen.

BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC und Wells Fargo Securities, LLC agieren als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot der Schuldverschreibungen. Ein Exemplar des vorläufigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Basisprospekts zum Angebot der Schuldverschreibungen erhalten Sie kostenlos über EDGAR auf der SEC-Website www.sec.gov oder auf Anfrage bei: BofA Securities, Inc. unter 1-800-294-1322; Deutsche Bank Securities Inc. unter 1-800-503-4611; J.P. Morgan Securities LLC (gebührenpflichtig) unter 1-212-834-4533 oder Wells Fargo Securities, LLC unter 1-800-645-3751.

Über Westlake

Westlake ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter von Materialien sowie innovativen Produkten, die das tägliche Leben verbessern. Der Hauptsitz befindet sich in Houston; mit Aktivitäten in Asien, Europa und Nordamerika liefert Westlake die Bausteine für wichtige Lösungen von Wohnen und Bau über Verpackung und Gesundheitswesen bis hin zu Automobil und Konsumgütern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, wie etwa Aussagen zum geplanten öffentlichen Angebot der Schuldverschreibungen und zur Verwendung der daraus erzielten Erlöse sowie zu weiteren damit zusammenhängenden Sachverhalten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen beruhen. Obwohl Westlake davon ausgeht, dass diese Erwartungen auf angemessenen Annahmen basieren, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, umfassen das Betriebsergebnis, die Marktbedingungen, den Kapitalbedarf und -einsatz sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die außerhalb der Kontrolle von Westlake liegen. Dazu gehören auch diejenigen, die im vorläufigen Prospektnachtrag und dem zugehörigen Basisprospekt zum Angebot der Schuldverschreibungen, im Jahresbericht von Westlake auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q für die Quartale zum 31. März 2025, 30. Juni 2025 und 30. September 2025 sowie in den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten, wie alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, nur zum Datum dieser Pressemitteilung (sofern kein anderes Datum angegeben ist). Westlake übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Medienanfragen: Ben Ederington, 713-960-9111

Investorenanfragen: Steve Bender, 713-960-9111