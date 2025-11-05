FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft des Autozulieferers laufe im asiatisch-pazifischen Raum gut, schrieb Nikita Papaccio in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Für Bauchschmerzen sorge dagegen die EMEA-Region mit Europa, Nahem Osten und Afrika./ag/mf



