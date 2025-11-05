Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den deutlich negativen Vorgaben von der Wall Street getrotzt und zeigt sich am späteren Mittwochmorgen stabil. An der Nasdaq hatte die Rekordjagd am Vorabend zunächst ein Ende gefunden. «Die Anleger dort haben den Bogen wohl in letzter Zeit etwas überspannt», kommentierte ein Händler. Hierzulande schlug die Tech-Rally der letzten Wochen ohnehin wenig durch und nun spiele der Schweizer Markt seine defensiven ...

