Zürich - Barry Callebaut hat im Geschäftsjahr 2024/25 trotz sinkender Verkaufsmenge den Betriebsgewinn gesteigert und seine Verschuldung deutlich reduziert. Der weltgrösste Schokoladenhersteller profitierte von Einsparungen, der Beruhigung der Kakao-Preise und einem besseren Produktemix. Lanfristig will er vermehrt auf Kakao-Alternativen setzen. Der Umsatz im Ende August abgelaufenen Geschäftsjahr stieg aufgrund gestiegener Verkaufspreise und weitergereichter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab