In einer Studie hat die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) die Sicherheit von Natrium-Ionen-Batterien und Lithium-Ionen-Systemen verglichen. Dabei zeigt sich, dass bei Lithium-Batterien bewährte Sicherheitsmechanismen nicht für Natrium-Batterien geeignet sind. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) hat gemeinsam mit der European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) und dem Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik (EMI) untersucht, wie sicher Natrium-Ionen-Batterien ...

