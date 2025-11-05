BMW-Chef Oliver Zipse hat in der Telefonkonferenz zur aktuellen Quartalsmitteilung den Namen i3 für das nächste Neue-Klasse-Modell bestätigt. Die Produktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 in München starten - gefolgt von weiteren Werken. "Mit der achten Generation der BMW 3er Reihe bringen wir die Neue Klasse und ihre Technologie-Cluster in den Kern der Marke BMW", sagte Zipse laut dem Redetext. Dabei wird es sich um das intern NA0 genannte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.