Die Aktie von Evotec muss am Mittwoch hohe Verluste hinnehmen; aktuell verliert sie rund -10% und steht bei knapp 6,40 €. Damit ist sie der größte Verlierer im TecDAX. Der Kursanstieg seit September ist wieder vollständig hinfällig geworden. Was bedeutet das für den weiteren Kursverlauf? Verluste deutlich ausgeweitet Bei den am 4. November veröffentlichten Finanzzahlen sticht eine Zahl besonders hervor: Der bereinigte EBITDA-Verlust betrug im dritten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de