Aachen - In einem Mordprozess in Aachen ist ein ehemaliger Pfleger einer Klinik in Würselen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Aachen sprach den Mann am Mittwoch wegen zehn Morden und 27 Mordversuchen schuldig. Darüber hinaus wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt.



Das Gericht folgte mit dem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft. Bei der Anklageerhebung war es zunächst noch um fünf Morde und 25 Mordversuche gegangen, aber vor Prozessauftakt wurde die Liste erweitert. Der Verurteilte soll seine Opfer zwischen Dezember 2023 und Mai 2024 mit Medikamenten getötet und es in weiteren Fällen versucht haben.





