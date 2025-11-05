Top Bergbau-CEO warnt: Kupfer steht vor historischem Engpass!

Anzeige / Werbung

Nach einer starken Rally nehmen Gold und Silber kurz Luft, doch für Metallic-Minerals-CEO Greg Johnson ist das kein Ende, sondern der Auftakt zur nächsten Phase. Er erklärt, warum Silber noch Nachholpotenzial hat, Kupfer zum Engpass der Energiewende werden dürfte und wie Metallic Minerals mit La Plata und Keno Silver strategisch punkten will.

Ein Markt zwischen Konsolidierung und Aufbruch

Gold und Silber haben in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt und beide Edelmetalle auf neue Mehrjahreshochs katapultiert. Nach einer kurzen Verschnaufpause zeigt sich laut Greg Johnson, CEO von Metallic Minerals, nun das nächste spannende Kapitel im laufenden Aufwärtstrend. "Gold war erneut der Vorläufer dieses Zyklus", sagt Johnson. "Wir sehen historisch immer dasselbe Muster: Zuerst zieht Gold an, dann folgt Silber und schließlich kommen Kupfer und andere Industriemetalle in Bewegung." Für ihn ist die aktuelle Konsolidierung kein Rückschritt, sondern ein starkes Zeichen für die Fortsetzung des Bullenmarktes. "Das ist eine gesunde Marktphase, in der Energie für den nächsten Ausbruch gesammelt wird. Die Charts zeigen klare Stärke, die Dynamik bleibt ganz klar aufwärtsgerichtet."