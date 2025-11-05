Top Bergbau-CEO warnt: Kupfer steht vor historischem Engpass!

Anzeige / Werbung
Nach einer starken Rally nehmen Gold und Silber kurz Luft, doch für Metallic-Minerals-CEO Greg Johnson ist das kein Ende, sondern der Auftakt zur nächsten Phase. Er erklärt, warum Silber noch Nachholpotenzial hat, Kupfer zum Engpass der Energiewende werden dürfte und wie Metallic Minerals mit La Plata und Keno Silver strategisch punkten will.
Nach einer starken Rally nehmen Gold und Silber kurz Luft, doch für Metallic-Minerals-CEO Greg Johnson ist das kein Ende, sondern der Auftakt zur nächsten Phase. Er erklärt, warum Silber noch Nachholpotenzial hat, Kupfer zum Engpass der Energiewende werden dürfte und wie Metallic Minerals mit La Plata und Keno Silver strategisch punkten will.
Ein Markt zwischen Konsolidierung und Aufbruch
Gold und Silber haben in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt und beide Edelmetalle auf neue Mehrjahreshochs katapultiert. Nach einer kurzen Verschnaufpause zeigt sich laut Greg Johnson, CEO von Metallic Minerals, nun das nächste spannende Kapitel im laufenden Aufwärtstrend. "Gold war erneut der Vorläufer dieses Zyklus", sagt Johnson. "Wir sehen historisch immer dasselbe Muster: Zuerst zieht Gold an, dann folgt Silber und schließlich kommen Kupfer und andere Industriemetalle in Bewegung." Für ihn ist die aktuelle Konsolidierung kein Rückschritt, sondern ein starkes Zeichen für die Fortsetzung des Bullenmarktes. "Das ist eine gesunde Marktphase, in der Energie für den nächsten Ausbruch gesammelt wird. Die Charts zeigen klare Stärke, die Dynamik bleibt ganz klar aufwärtsgerichtet."
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)