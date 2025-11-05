Nvidia startet eine große Allianz in Indien, um Deep-Tech-Startups zu fördern und das Land zu einem globalen Zentrum für Künstliche Intelligenz zu machen.Der US-Chipkonzern Nvidia baut seine Präsenz in Indien weiter aus und wird Gründungsmitglied der India Deep Tech Alliance (IDTA) - einer neuen Initiative, die Investitionen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar in indische Deep-Tech-Startups mobilisieren soll. Das Engagement unterstreicht den wachsenden Einfluss Indiens als drittgrößtes Startup-Ökosystem der Welt und seine zunehmende Bedeutung für die globale KI-Industrie. Die IDTA vereint Private-Equity- und Risikokapitalinvestoren, die gezielt in Zukunftstechnologien investieren wollen - …

