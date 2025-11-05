Der Konsumgüterkonzern wird die angekündigte Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts noch in diesem Jahr vollziehen. Nachdem der ursprüngliche Termin wegen des Regierungs-Shutdowns in den USA nicht zustande kommt, kündigte Unilever nun einen neuen Zeitplan an. Die im vergangenen Jahr angekündigte Verselbstständigung des Eiscreme-Geschäfts über ein Spin-Off schreitet voran. Ursprünglich sollte der Geschäftsbereich Mitte November eigenständig an der Börse notiert werden. Aufgrund des Regierungs-Stillstands ...

