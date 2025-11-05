Der Rahmenvertrag sieht vor, dass Hansa Battery die Projekte bis zur Baureife bringt. Die Realisierung und den Betrieb übernimmt dann Green Flexibility, wobei es auch zur Sicherung der Netzreservierung finanziell beiträgt. Green Flexibility und Hansa Battery haben einen Rahmenvertrag über den Kauf von rund 500 Megawatt an Großspeicherprojekten geschlossen. Es handelt sich dabei um fünf Batteriespeicherprojekte in Deutschland, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Die Vereinbarung sieht vor, dass Hansa Battery die Projekte bis zur Baureife entwickelt und die verbindliche Netzreservierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...