In den ersten drei Quartalen 2025 ist der Energieverbrauch in Deutschland leicht gestiegen. Der Beitrag der erneuerbaren Energien lag um 2 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Die AG Energiebilanzen hat ihren Bericht über den Energieverbrauch in Deutschland in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 vorgelegt und eine Schätzung für das Jahr 2025 veröffentlicht. Demnach wird der Energieverbrauch in Deutschland 2025 voraussichtlich leicht ansteigen. Die AG Energiebilanzen rechnet mit einem Zuwachs
