In den ersten drei Quartalen 2025 ist der Energieverbrauch in Deutschland leicht gestiegen. Der Beitrag der erneuerbaren Energien lag um 2 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Die AG Energiebilanzen hat ihren Bericht über den Energieverbrauch in Deutschland in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 vorgelegt und eine Schätzung für das Jahr 2025 veröffentlicht. Demnach wird der Energieverbrauch in Deutschland 2025 voraussichtlich leicht ansteigen. Die AG Energiebilanzen rechnet mit einem Zuwachs ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.