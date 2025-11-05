EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Cherry SE / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

Cherry SE: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.11.2025 / 14:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 5. November 2025



Mit Mitteilung vom 23. Oktober 2025 hat die Cherry SE ("Gesellschaft") bekannt gegeben, dass sie zwei Vereinbarungen mit verbundenen Unternehmen von Argand Partners, LP, (zusammen "Argand") zur Bereitstellung von Liquidität geschlossen hat. Als Großaktionär ist Argand ein der Gesellschaft im Sinne des § 111a AktG nahestehendes Unternehmen. Unter anderem hatte Argand zugesagt, bestimmte Lagerbestände der Cherry Americas LLC ("Cherry US"), einer US-Tochtergesellschaft der Cherry SE, zu erwerben.



In Umsetzung dieser Vereinbarung haben Cherry US und die Karina Blocker LLC ("Käuferin"), ein mit Argand verbundenes Unternehmen, am 31. Oktober 2025 ein Inventory Purchase Agreement und ein begleitendes Warehousing and Sales Agreement geschlossen.

Durch das Inventory Purchase Agreement hat Cherry US bestimmte Lagebestände zu einem einmaligen Kaufpreis von insgesamt ca. USD 4,06 Mio. an die Käuferin veräußert. Der Kaufpreis entspricht dem beizulegenden Zeitwert der erworbenen Lagerbestände. Cherry US hat sich verpflichtet, nach 15 Monaten erworbene, aber nicht verkaufte Lagerbestände für insgesamt bis zu 10 % des ursprünglichen Kaufpreises zurückzuerwerben.

Unter dem Warehousing and Sales Agreement agiert Cherry US für die Käuferin als exklusiver Handelsvertreter in den USA. Cherry US übernimmt dafür auf eigene Kosten die Lagerung, den Vertrieb und die Vermarktung der erworbenen Lagerbestände und trägt die Kosten, die mit eventuellen Rücksendungen durch Kunden verbunden sind. Als Gegenleistung erhält Cherry US mindestens eine Provision in Höhe von 4,5 % der Verkaufserlöse (mit einer höheren Provision unter bestimmten Umständen). Das Warehousing and Sales Agreement hat eine Laufzeit von 15 Monaten und endet vorzeitig, wenn die gesamten erworbenen Lagerbestände verkauft wurden.





05.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News