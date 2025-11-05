Mit einer Leistung von 300 Megawatt und einer Speicherkapazität von mehr als 700 Megawattstunden soll in Sachsen-Anhalt der größte Batteriespeicher Deutschlands entstehen. Die vorbereitenden Baumaßnahmen begannen im Juli. In Förderstedt, einem Ortsteil von Staßfurt in Sachsen-Anhalt, errichtet die Eco Power Three GmbH, eine Tochter der Eco Stor GmbH einen Groß-Batteriespeicher mit einer Leistung von 300 Megawatt und einer Speicherkapazität von mehr als 700 Megawattstunden. Es soll sich um den bisher ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.