Mit einer Leistung von 300 Megawatt und einer Speicherkapazität von mehr als 700 Megawattstunden soll in Sachsen-Anhalt der größte Batteriespeicher Deutschlands entstehen. Die vorbereitenden Baumaßnahmen begannen im Juli. In Förderstedt, einem Ortsteil von Staßfurt in Sachsen-Anhalt, errichtet die Eco Power Three GmbH, eine Tochter der Eco Stor GmbH einen Groß-Batteriespeicher mit einer Leistung von 300 Megawatt und einer Speicherkapazität von mehr als 700 Megawattstunden. Es soll sich um den bisher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
