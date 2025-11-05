Asahi Kasei hat mit dem deutschen Unternehmen EAS Batteries einen Lizenzvertrag für seine Acetonitril-basierte Elektrolyttechnologie unterzeichnet. Die Zusammenarbeit unterstützt die Entwicklung und Markteinführung einer neuen Lithium-Ionen-Zelle mit extrem hoher Leistung, die für anspruchsvolle Mobilitäts- und Industrieanwendungen vorgesehen ist. Asahi Kasei und EAS Batteries haben eine Lizenzvereinbarung über die Verwendung des neuartigen Acetonitril-basierten ...

