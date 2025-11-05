© Foto: Alex Brandon - AP

US-Präsident Donald Trump plant einen neuen Paukenschlag im Gesundheitswesen. Seine Regierung verhandelt aktuell mit den Pharmariesen Eli Lilly und Novo Nordisk über eine radikale Preissenkung von Abnehmspritzen.Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump steht offenbar kurz vor einem Durchbruch im Kampf gegen hohe Medikamentenpreise. Wie aus Insiderkreisen verlautet, sollen die Pharmakonzerne Eli Lilly und Novo Nordisk kurz vor einer Vereinbarung mit dem Weißen Haus stehen: Im Gegenzug für niedrigere Preise ihrer begehrten Abnehm-Medikamente wie Zepbound (Lilly) und Wegovy (Novo Nordisk) sollen die Präparate erstmals unter das staatliche Medicare-Programm fallen. Bislang war das in den …