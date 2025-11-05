Anzeige
Mittwoch, 05.11.2025
WKN: 856958 | ISIN: US5801351017 | Ticker-Symbol: MDO
Tradegate
05.11.25 | 16:56
265,80 Euro
+2,00 % +5,20
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
AUTO1 GROUP
AUTO1 GROUP SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUTO1 GROUP SE28,080-3,77 %
BMW AG85,78+6,82 %
EVOTEC SE5,926-16,37 %
FRESENIUS SE & CO KGAA48,380-0,29 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV35,650-0,50 %
MCDONALDS CORPORATION265,80+2,00 %
NORDEA BANK ABP14,265-2,89 %
NOVO NORDISK A/S40,620-3,85 %
QIAGEN NV38,285-3,50 %
SIEMENS AG245,25+0,43 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG45,650-7,31 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S19,950+15,62 %
VONOVIA SE25,230-1,37 %
WOLTERS KLUWER NV109,20+2,63 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.