Erneute Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Kurse an den New Yorker Börsen nach unten gezogen. Insgesamt herrschte einen Tag vor den viel beachteten US-Inflationsdaten Nervosität am Markt. Die Skepsis greift inzwischen über den Technologiesektor hinaus auf weitere Branchen über.Anleger sind unsicher, ob die großen Tech-Firmen so viel verdienen werden, um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen. Der von Tech-Schwergewichten geprägte Nasdaq 100 verlor
