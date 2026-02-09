DJ Fresenius und Phlow arbeiten bei US-Arzneimittel-Versorgung zusammen

DOW JONES -- Fresenius Kabi arbeitet mit dem US-Hersteller Phlow zum Aufbau einer inländischen Lieferkette für Epinephrin Injection, USP zusammen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dieses Mitteil als essenzielles Arzneimittel, das in den USA häufig von Lieferengpässen betroffen ist, eingestuft. Im Rahmen der Zusammenarbeit produziert Phlow laut Fresenius den in den USA hergestellten Wirkstoff (API), während Fresenius Kabi die fertige Darreichungsform des Medikaments für Krankenhäuser und Kliniken herstellen wird.

Mit dieser Initiative stärkt Fresenius nach weiteren Angaben seine Local-for-Local-Strategie und unterstützt Bestrebungen zur Verbesserung der pharmazeutischen Versorgungssicherheit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 09:50 ET (14:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.