BP hat im dritten Quartal mit einem bereinigten Gewinn von 2,21 Milliarden US-Dollar die Analystenerwartungen übertroffen und beeindruckt mit einem starken operativen Cashflow. Die strategische Neuausrichtung schreitet erfolgreich voran, was sich in steigenden Verkaufserlösen und stabilen Schulden widerspiegelt. Aktionäre profitieren weiterhin durch Dividenden und ein neues Aktienrückkaufprogramm über 750 Millionen US-Dollar.
