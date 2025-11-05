wenn der seit der Finanzkrise berühmte Investor Michael Burry zu Wort meldet, dann warnt er in der Regel vor fallenden Kursen oder einer Blase. Jetzt redet er nicht nur von einer KI-Blase, sondern spekuliert sogar darauf. Fast parallel dazu stellt der chinesische Technologiekonzern XPeng seine neueste Roboter-Generation vor, die wirklich revolutionär ist.Michael Burry investiert zwei Drittel seines Kapitals in Put-Optionen auf Palantir und weitere 13 Prozent in Nvidia-Puts. Er wittert eine KI-Blase ...Den vollständigen Artikel lesen ...
