wenn der seit der Finanzkrise berühmte Investor Michael Burry zu Wort meldet, dann warnt er in der Regel vor fallenden Kursen oder einer Blase. Jetzt redet er nicht nur von einer KI-Blase, sondern spekuliert sogar darauf. Fast parallel dazu stellt der chinesische Technologiekonzern XPeng seine neueste Roboter-Generation vor, die wirklich revolutionär ist.Michael Burry investiert zwei Drittel seines Kapitals in Put-Optionen auf Palantir und weitere 13 Prozent in Nvidia-Puts. Er wittert eine KI-Blase ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.