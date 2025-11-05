In seinem neuen Sektorgutachten befasst sich das Gremium mit Maßnahmen, die das Energiesystem wettbewerbsfähiger und effizienter machen sollen. Die Monopolkommission fordert unter anderem dynamische Netzentgelte und eine konsequente Digitalisierung des Stromnetzes. 207 Seiten lang ist das 10. Sektorgutachten Energie "Wettbewerb und Effizienz für ein zukunftsfähiges Energiesystem", das die Monopolkommission nun veröffentlichte. Den Inhalt bringt Lion Hirth in drei Zeilen in einem Linkedin-Post auf den Punkt: "Darin plädiert die Kommission für Nodal Pricing oder, falls das nicht möglich ist, für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...