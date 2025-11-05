Tesla-Chef Elon Musk sieht in Optimus "das größte Produkt aller Zeiten". Um den humanoiden Roboter auf menschliche Bewegungen zu trainieren, müssen Datensammler:innen allerdings absurde Aufgaben ausführen. Teslas Roboter Optimus soll schon bald in der Lage sein, menschliche Bewegungen natürlich nachzuahmen. Der Weg dorthin ist allerdings lang und steinig. Wie Business Insider berichtet, müssen Datensammler:innen sich für den Roboter körperlich verausgaben ...

