Rund 23 Prozent der deutschen Familienunternehmen planen laut einer aktuellen Umfrage der Verbände "Die Familienunternehmer" und "Die Jungen Unternehmer" im laufenden Quartal den Abbau von Arbeitsplätzen. Im vierten Quartal 2024 waren es noch 19 Prozent.
Damit trifft der anhaltende wirtschaftliche Abschwung nun auch jene Betriebe, die bislang als besonders widerstandsfähig galten. Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann warnte, dass die Wirtschaftskrise und die strukturellen Schwächen des Landes die Fundamente vieler Familienunternehmen zunehmend gefährden. Zwar wollen 61 Prozent
