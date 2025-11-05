Westlake Corporation (NYSE: WLK) ("Westlake") gab heute den Beginn eines öffentlichen Bar-Kaufangebots (das "Angebot") zum Rückkauf sämtlicher ausstehender 3,600 vorrangiger Schuldverschreibungen fällig 2026 (die "Schuldverschreibungen") bekannt, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Das öffentliche Bar-Kaufangebot erfolgt ausschließlich gemäß den Bedingungen, die im Kaufangebot vom 4. November 2025 (das "Kaufangebot") dargelegt sind. Inhaber der Schuldverschreibungen werden dringend gebeten, das Kaufangebot sorgfältig zu lesen, bevor sie eine Entscheidung in Bezug auf das öffentliche Bar-Kaufangebot treffen. Das öffentliche Bar-Kaufangebot ist nicht an eine Mindestmenge der angedienten Schuldverschreibungen gebunden. Vorbehaltlich geltenden Rechts kann Westlake das öffentliche Bar-Kaufangebot nach eigenem Ermessen ändern, verlängern oder beenden. In diesem Hinweis verwendete, aber nicht definierte, großgeschriebene Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen im Kaufangebot zugewiesen wird.

Serie der Schuldverschreibungen CUSIP Nummern(1) Gesamtbetrag

der

ausstehenden

Kapitalbeträge U.S. Treasury

Referenz-

wertpapier(2) Bloomberg

Referenz-

seite(2) Fester

Aufschlag(3) 3.600 vorrangige

Schuldverschreibungen fällig 2026 960413AT9 (Registered) 960413AH5 (Rule 144A) U96060AC9 (Reg. S) 750.000.000 USD 4.375 UST fällig 15.08.2026 FIT3 35 Basispunkte

(1) Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit oder Genauigkeit der in dieser Pressemitteilung aufgeführten CUSIP-Nummern übernommen. Diese Informationen dienen ausschließlich zur Annehmlichkeit der Inhaber der Schuldverschreibungen. (2) Die Gegenleistung ("Gegenleistung"), die je 1.000 USD Nennbetrag der gültig angedienten und zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen zahlbar ist, wird nach der im Kaufangebot beschriebenen Methode anhand des oben angegebenen festen Aufschlags zuzüglich der Rendite bis zur Endfälligkeit des oben angegebenen U.S.-Treasury-Referenzwertpapiers auf Basis des Kaufpreises des Referenzwertpapiers um 14:00 Uhr (New York City Zeit) am 10. November 2025 (dieses Datum kann von Westlake verlängert werden, das "Preisbestimmungsdatum") bestimmt. Die Berechnung der Gegenleistung kann standardmäßig entweder zum Fälligkeitsdatum oder zum Par-Call-Datum der Schuldverschreibungen erfolgen. Die Gegenleistung umfasst keine aufgelaufenen Zinsen, die auf die von Westlake zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen wie hierin beschrieben gezahlt werden. (3) Zusätzlich zur Gegenleistung erhalten Inhaber von Schuldverschreibungen, die gemäß dem öffentlichen Bar-Kaufangebot zum Kauf angenommen werden, einschließlich Schuldverschreibungen, die gemäß den im Kaufangebot beschriebenen garantierten Lieferverfahren ("die garantierten Lieferverfahren") angenommen werden, auch aufgelaufene Zinsen bis, jedoch nicht einschließlich, des Abwicklungsdatums (wie nachstehend definiert).

Das öffentliche Bar-Kaufangebot endet um 17:00 Uhr (New York City Zeit) am 10. November 2025, sofern es von Westlake nicht verlängert oder beendet wird (dieser Zeitpunkt und dieses Datum, jeweils wie von Westlake nach eigenem Ermessen vorbehaltlich geltenden Rechts verlängert oder beendet, das "Ablaufdatum"). Angediente Schuldverschreibungen können bis zum Ablaufdatum gemäß den im Kaufangebot beschriebenen Verfahren zurückgezogen werden, danach jedoch nicht mehr gültig zurückgezogen werden, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Inhaber von Schuldverschreibungen müssen ihre Schuldverschreibungen gültig andienen und dürfen sie nicht gültig zurückziehen oder müssen eine Mitteilung über die garantierte Lieferung einreichen und die damit verbundenen Verfahren vor dem Ablaufdatum erfüllen, um anspruchsberechtigt für die Gegenleistung zu sein. Aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen werden auf alle gültig angedienten und zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen gezahlt, einschließlich jener gemäß den garantierten Lieferverfahren, vom letzten Zinszahlungstermin bis, jedoch nicht einschließlich, des Abwicklungsdatums (das "Abwicklungsdatum"), das voraussichtlich am oder um den 12. November 2025 liegen wird. Am Preisbestimmungsdatum, sofern nicht verlängert, wird Westlake eine Pressemitteilung veröffentlichen, in der u. a. die Gegenleistung für die gültig angedienten und angenommenen Schuldverschreibungen angegeben wird. Westlake rechnet damit, die Gegenleistung zuzüglich aufgelaufener Zinsen für alle gültig angedienten und zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen (außer Schuldverschreibungen gemäß den garantierten Lieferverfahren) am Abwicklungsdatum zu zahlen. Für Inhaber von Schuldverschreibungen, die eine Mitteilung über die garantierte Lieferung und alle anderen erforderlichen Unterlagen am oder vor dem Ablaufdatum einreichen, endet die Frist zur gültigen Andienung ihrer Schuldverschreibungen mittels garantierten Lieferverfahren am zweiten Geschäftstag nach dem Ablaufdatum und wird voraussichtlich am 13. November 2025 um 17:00 Uhr (New York City Zeit) liegen. Westlake rechnet damit, die Gegenleistung zuzüglich aufgelaufener Zinsen für alle gültig angedienten und gemäß den garantierten Lieferverfahren zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen am oder um den 14. November 2025, dem dritten Geschäftstag nach dem Ablaufdatum, zu zahlen.

Zweck des Angebots ist die Verlängerung der Fälligkeiten der ausstehenden Verbindlichkeiten von Westlake. Westlake beabsichtigt, den Kauf der Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots mit dem Nettoerlös aus einer gleichzeitig stattfindenden Emission vorrangiger Schuldverschreibungen zu finanzieren, und das Angebot ist von der erfolgreichen Durchführung dieser Emission abhängig.

Zusätzlich können Westlake und/oder verbundene Unternehmen nach Abschluss oder Beendigung des Angebots von Zeit zu Zeit weitere Schuldverschreibungen am offenen Markt, in individuell ausgehandelten Transaktionen, über öffentliche Bar-Kaufangebote, Umtauschangebote oder auf andere Weise erwerben oder Westlake kann Schuldverschreibungen gemäß deren Bedingungen einlösen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, ob und ggf. welche dieser Alternativen (oder Kombinationen davon) Westlake und/oder verbundene Unternehmen künftig verfolgen werden. Diese Pressemitteilung stellt keine Mitteilung über eine Einlösung gemäß den Bestimmungen der Anleihebedingungen dar.

Westlake hat J.P. Morgan Securities LLC und Wells Fargo Securities, LLC als Dealer Manager sowie Global Bondholder Services Corporation als Verwahrstelle und Informationsstelle für das öffentliche Bar-Kaufangebot beauftragt. Für weitere Informationen zu den Bedingungen des öffentlichen Bar-Kaufangebots wenden Sie sich bitte an J.P. Morgan Securities LLC unter +1 (866) 834-4666 (gebührenfrei) oder +1 (212) 834-7489 (kostenpflichtig) oder an Wells Fargo Securities, LLC unter +1 (866) 309-6316 (gebührenfrei) oder +1 (704) 410-4759 (kostenpflichtig). Anfragen nach Exemplaren des Kaufangebots und Fragen zur Andienung der Schuldverschreibungen können an Global Bondholder Services Corporation unter (212) 430-3774 (für Banken und Broker) oder (855) 654-2015 (alle anderen, gebührenfrei) oder per E-Mail an contact@gbsc-usa.com gerichtet werden. Das Kaufangebot und die zugehörige Mitteilung über garantierte Lieferung sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.gbsc-usa.com/westlake.

Weder Westlake, die Dealer Manager, die Verwahrstelle und Informationsstelle noch der Treuhänder (auch keine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder verbundenen Unternehmen einer dieser Parteien) geben eine Empfehlung ab, ob Inhaber von Schuldverschreibungen ihre Schuldverschreibungen im Rahmen des öffentlichen Bar-Kaufangebots andienen oder davon absehen sollten, und niemand wurde von ihnen bevollmächtigt, eine solche Empfehlung abzugeben. Inhaber von Schuldverschreibungen müssen selbst entscheiden, ob sie ihre Schuldverschreibungen andienen und, falls ja, in welcher Höhe.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Es erfolgt kein Angebot, keine Aufforderung oder kein Verkauf in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Das öffentliche Bar-Kaufangebot erfolgt ausschließlich gemäß dem Kaufangebot. Inhaber der Schuldverschreibungen werden dringend gebeten, das Kaufangebot sorgfältig zu lesen, bevor sie eine Entscheidung in Bezug auf das Angebot treffen.

Über Westlake

Westlake ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter von Materialien sowie innovativen Produkten, die das tägliche Leben verbessern. Der Hauptsitz befindet sich in Houston; mit Aktivitäten in Asien, Europa und Nordamerika liefern wir Bausteine für wichtige Lösungen von Wohnen und Bau über Verpackung und Gesundheitswesen bis hin zu Automobil und Konsumgütern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, wie Aussagen über den erwarteten Zeitpunkt des Angebots, die Fähigkeit von Westlake, das Angebot abzuschließen, andere Bedingungen des Angebots, einschließlich der allgemeinen Bedingungen und der Finanzierungsbedingung, sowie den erfolgreichen Abschluss der gleichzeitig stattfindenden Emission vorrangiger Schuldverschreibungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Obwohl Westlake der Ansicht ist, dass diese Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, kann das Unternehmen keine Zusicherung geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, umfassen Betriebsergebnisse, Marktbedingungen, Kapitalbedarf und -verwendung sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die sich der Kontrolle von Westlake entziehen, einschließlich der im Kaufangebot, im Jahresbericht von Westlake auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024, in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q für die Quartalszeiträume zum 31. März 2025, 30. Juni 2025 und 30. September 2025 und in weiteren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschriebenen Risiken. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten, wie alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, nur zum Datum dieser Pressemitteilung (sofern kein anderes Datum angegeben ist). Westlake übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Medienanfragen: Ben Ederington, 713-960-9111

Investorenanfragen: Steve Bender, 713-960-9111