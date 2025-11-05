New York - Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch gut behauptet. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,3 Prozent höher bei 47.233 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 6.789 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 25.532 Punkte aufwärts. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.