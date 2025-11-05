Aurora Innovation hat einen neuen fahrerlosen Güterverkehrskorridor zwischen Fort Worth und El Paso in Texas eröffnet. Da das Unternehmen mehr als 100.000 fahrerlose Meilen zurückgelegt hat, plant es, 2026 "hunderte fahrerlose Lkw" einzusetzen. Das US-amerikanische Unternehmen für autonomes Fahren hat sein kommerzielles Güterverkehrsnetz um eine neue 965 Kilometer (600 Meilen) lange fahrerlose Route zwischen Fort Worth und El Paso in Texas erweitert. ...

