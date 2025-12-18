© Foto: adobe.stock.com

Im Frühjahr 2024 kannte der Jubel im Cannabis-Sektor keine Grenzen. Die DEA initiierte den Prozess zur Neueinstufung von Cannabis. Canopy Growth, Tilray, Aurora & Co. hofften damals auf einen reibungslosen Ablauf. Rescheduling-Prozess der DEA gerät ins Stocken Diejenigen die damals auf eine schnelle Entscheidung der Drug Enforcement Administration (DEA) gesetzt hatten, wurden recht schnell enttäuscht. Immer neue und immer höhere Hürden türmten sich auf. Die bürokratischen Mühlen in der DEA mahlten nur langsam und kamen letztendlich endgültig zum Sillstand, als der zuständige Verwaltungsrichter im Sommer 2025 in den Ruhestand trat. Trump als (letzte) Rettung Vor wenigen Tagen wurde bekannt, …