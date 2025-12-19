Die Aurora Cannabis-Aktie schwankt aktuell extrem hin und her. Das steckt hinter den deutlichen Kursbewegungen und diese Chancen ergeben sich plötzlich für Anleger: Trump lässt Branche abheben Donald Trump hat die Cannabis-Branche in den vergangenen Tagen in neue Höhen fliegen lassen. Auslöser dafür ist die Unterzeichnung einer Exekutivanordnung durch den Präsidenten, die Marihuana als weniger gefährliche Droge einstuft. Die Senkung der Risikoklasse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de