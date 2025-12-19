Die Aurora Cannabis-Aktie schwankt aktuell extrem hin und her. Das steckt hinter den deutlichen Kursbewegungen und diese Chancen ergeben sich plötzlich für Anleger: Trump lässt Branche abheben Donald Trump hat die Cannabis-Branche in den vergangenen Tagen in neue Höhen fliegen lassen. Auslöser dafür ist die Unterzeichnung einer Exekutivanordnung durch den Präsidenten, die Marihuana als weniger gefährliche Droge einstuft. Die Senkung der Risikoklasse ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.