© Foto: adobe.stock.comDie Spekulationen schossen ins Kraut, dass Trump eine Executive Order auf den Weg bringen würde, um den festgefahrenen Rescheduling-Prozess zu beschleunigen. Der Cannabis-Sektor feierte. Und dann war es soweit!Nach der Trump-Unterschrift rauschten die Cannabis-Aktien in die Tiefe Nachdem die Gerüchte, dass US-Präsident Trump plane, eine Executive Order zu unterschreiben, um den festgefahrenen Rescheduling-Prozess in der DEA zu beschleunigen, den Weg in die Öffentlichkeit fanden, schossen die Aktienkurse von Canopy, Aurora, Tilray und zahlreichen anderen Cannabis-Unternehmen in die Höhe. 10 Prozent, 20 Prozent - sie kannten kein Halten. Die ersten zur Unterzeichnung kolportierten Termine …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE