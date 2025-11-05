Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA92338D1015 Verano Holdings Corp. 05.11.2025 US92339H1014 Verano Holdings Corp. 06.11.2025 Tausch 1:1
CA00792D1033 Advanced Gold Exploration Inc. 05.11.2025 CA00792D2023 Advanced Gold Exploration Inc. 06.11.2025 Tausch 10:1
CA2902571041 Else Nutrition Holding Inc. 05.11.2025 CA2902575000 Else Nutrition Holding Inc. 06.11.2025 Tausch 10:1
CA60256C1086 MindBio Therapeutics Corp. 05.11.2025 CA60256C2076 MindBio Therapeutics Corp. 06.11.2025 Tausch 400:1
