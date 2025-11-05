Auf ehemaligen Truppenübungsplätzen und Flugplätzen könnte bald Schluss mit Photovoltaik sein. Das Bundesverteidigungsministerium sieht den Bedarf, solche Flächen wieder in die strategische Liegenschaftsreserve zu überführen. Was das im Einzelnen bedeutet, muss sich erst noch zeigen. Die Zeitenwende in der Verteidigungspolitik könnte jetzt auch die Photovoltaik-Branche treffen. Das Bundesministerium der Verteidigung hat ein Moratorium für die Konversion ehemaliger Militärliegenschaften verhängt. Mit dem Ende des Kalten Kriegs in den frühen 1990er-Jahren sowie nach der Aussetzung der Wehrpflicht ...

