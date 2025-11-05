Evotec SE legt ein starkes Update für die ersten neun Monate 2025 vor - mit einer Weichenstellung, die es in sich hat. Nach Ende des Berichtszeitraums hat der SDAX/TecDAX-Wert eine "wegweisende" Vereinbarung mit Sandoz über mehr als 650 Mio. US$ unterzeichnet. Sandoz übernimmt 100 % von Just - Evotec Biologics EU in Toulouse, erhält eine unbefristete Lizenz auf Evotecs Plattform für die kontinuierliche Herstellung von Biologika und zahlt dafür rund 350 Mio. US$ in bar plus Lizenzgebühren, Entwicklungsumsätze und erfolgsabhängige Meilensteine von insgesamt >300 Mio. US$ in den kommenden Jahren. ...

