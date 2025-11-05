Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft hat den Entwurf des brandenburgischen Umweltministeriums für einen Erlass zum Schutz von Feldlerchen bei Planung und Bau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen untersucht. Fazit: Der Entwurf sollte zurückgezogen oder zumindest stark überarbeitet werden. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) befasst sich schon seit Jahren intensiv mit dem Verhältnis von Freiflächen-Photovoltaik und Naturschutz und hat in diesem Zusammenhang zuletzt im März dieses Jahres eine Fachkonferenz durchgeführt und eine Studie zur Artenvielfalt in Solarparks vorgelegt. Mehrere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
