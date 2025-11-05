© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

Rheinmetall präsentiert am morgigen Donnerstag seine Zahlen. Entscheidend wird aber, ob CEO Armin Papperger Hinweise auf eine mögliche Zielanhebung beim Capital Markets Day gibt.Rheinmetall steht kurz vor der Vorlage seiner Zahlen für das dritte Quartal und dürfte trotz vorübergehender Schwächephasen seine mittelfristigen Ziele deutlich anheben. Analysten erwarten ein starkes Ergebnis, sehen den Fokus jedoch auf dem anstehenden Capital Markets Day, bei dem der Rüstungskonzern seine Wachstumsstrategie bis 2030 präzisieren will. Für das dritte Quartal prognostizieren Analysten einen Umsatz von 2,82 Milliarden Euro - ein Plus von 14,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn soll um 74,4 …