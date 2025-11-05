EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

freenet bestätigt Prognose nach erfolgreichem Neunmonatszeitraum - IPTV als EBITDA-Wachstumstreiber EBITDA-Wachstum: adj. EBITDA steigt auf 395,1 Mio.EUR (+1,6 %) bei stabilen Umsätzen (+0,3%).

adj. EBITDA steigt auf 395,1 Mio.EUR (+1,6 %) bei stabilen Umsätzen (+0,3%). Free Cashflow: Erhöhung auf 226,1 Mio.EUR (+2,8%).

Erhöhung auf 226,1 Mio.EUR (+2,8%). Kundenwachstum: Abonnentenbasis wächst um 205,6 Tsd. (davon 189,7 Tsd. Postpaid-Kunden) auf 10,355 Mio.

Abonnentenbasis wächst um 205,6 Tsd. (davon 189,7 Tsd. Postpaid-Kunden) auf 10,355 Mio. TV & Medien: waipu.tv gewinnt 80,2 Tsd. Kunden und trägt maßgeblich zum EBITDA-Wachstum bei.

waipu.tv gewinnt 80,2 Tsd. Kunden und trägt maßgeblich zum EBITDA-Wachstum bei. Wichtige strategische Entscheidungen: Übernahme von mobilezone Deutschland und Verlängerung der MediaMarktSaturn-Partnerschaft.

Übernahme von mobilezone Deutschland und Verlängerung der MediaMarktSaturn-Partnerschaft. Prognose bestätigt: Vorstand bekräftigt Jahresziele trotz herausforderndem Marktumfeld. Büdelsdorf, 5. November 2025 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute nach Handelsschluss (Xetra) die Ergebnisse für das 3. Quartal bzw. für den Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Alle Kennzahlen beziehen sich ausschließlich auf die weitergeführten Geschäftsbereiche. freenet zeigt erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Neunmonatszeitraum und stellt strategische Weichen Die freenet AG blickt nach neun Monaten 2025 auf eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung zurück. In einem herausfordernden Marktumfeld steigerte das Unternehmen die zentralen finanziellen Leistungskennzahlen adj. EBITDA und Free Cashflow und bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Gleichzeitig verzeichnete freenet ein deutliches Wachstum der Abonnentenbasis - insbesondere im Mobilfunk. freenet festigt damit seine Position sowohl als einer der führenden Anbieter im deutschen Mobilfunkmarkt für Privatkunden als auch im IPTV-Bereich. Mit einem Zuwachs von 205,6 Tsd. Abonnenten auf insgesamt 10,355 Mio. (+2,0% seit Jahresbeginn), Konzernumsatzerlösen in Höhe von 1.828,1 Mio. EUR (+0,3 %), einem adj. EBITDA von 395,1 Mio. EUR (+1,6 %) und einem Free Cashflow von 226,1 Mio. EUR (+2,8 %) ist freenet auf dem Weg, die Jahresprognose zu erreichen. Insbesondere die über den Erwartungen liegende Entwicklung der Postpaid-Kunden (+189,7 Tsd.) ist ein klarer Beleg für die Wirksamkeit der neuen Ausrichtung des Mobilfunkgeschäfts unter CEO Robin Harries. Der Fokus auf ein performance-orientiertes Brand-Marketing sowie die angestoßene Optimierung der Conversion-Rate in den Online-Kanälen zeigen erste Erfolge. Im Zuge der strategischen Stärkung der Onlinepräsenz im Mobilfunksegment hat freenet Anfang Oktober die Übernahme von mobilezone Deutschland bekanntgegeben. Die Transaktion ergänzt das Vertriebsportfolio gezielt und stärkt die Marktpräsenz von freenet nachhaltig. Der Kaufpreis von rund 230 Mio. EUR wird vollständig fremdfinanziert und hat keinen negativen Einfluss auf den Free Cashflow oder die Dividende. Das Closing wird zum Jahresende erwartet. Zudem sicherte sich freenet durch die Verlängerung der exklusiven Partnerschaft mit MediaMarktSaturn einen zentralen Vertriebskanal für weitere fünf Jahre. Wachstum des adj. EBITDA aufgrund von starkem Beitrag durch waipu.tv Bei stabilen Konzernumsatzerlösen (+0,3 %) erhöhte sich das adj. EBITDA um 1,6 % auf 395,1 Mio. EUR vor allem wegen des starken finanziellen Wachstums von waipu.tv. Das nicht um Sondereffekte bereinigte EBITDA belief sich sogar auf 407,4 Mio. EUR (+5,3 %). Die Sondereffekte in Höhe von 12,3 Mio. EUR resultieren vor allem aus dem Verkauf von IP-Adressen und dem Verkauf von The Cloud. Der Free Cashflow stieg ebenfalls in den ersten neun Monaten auf 226,1 Mio. EUR (+2,8 %). Die Cash-Conversion lag mit über 57 % des adj. EBITDA weiterhin auf hohem Niveau. Im Segment Mobilfunk stiegen die besonders margen-relevanten Postpaid-Serviceumsätze um 0,5 % auf 1.205,3 Mio. EUR, während die Segmentumsätze insgesamt mit 1.501,6 Mio. EUR leicht rückläufig waren (-1,7 %). Innerhalb der Postpaid-Serviceumsätze konnte der marktbedingte Rückgang des Postpaid-ARPU auf 17,4 EUR (-2,8 %) dank eines starken Kundenwachstums von 189,7 Tsd. Postpaid-Neukunden kompensiert werden. Das Mobilfunkgeschäft erzielte im Neunmonatszeitraum insgesamt ein solides adj. EBITDA in Höhe von 320,1 Mio. EUR (-1,5 %). Im Segment TV und Medien stiegen die Umsatzerlöse um 7,6 % auf 313,0 Mio. EUR getragen vom anhaltenden Wachstum des IPTV-Angebots waipu.tv. Während waipu.tv im Berichtszeitraum 80,2 Tsd. Netto-Neukunden gewann, entwickelte sich die freenet TV-Kundenzahl erwartungsgemäß rückläufig (-52,2 Tsd.). Das Segment erwirtschaftete in Summe ein adj. EBITDA in Höhe von 94,9 Mio. EUR (+18,2 %). waipu.tv erwies sich dabei als zentraler Wachstumstreiber und trägt mittlerweile über ein Viertel zum Segment-EBITDA bei - ein klarer Beleg für die Skalierbarkeit des IPTV-Geschäfts. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bestätigt der Vorstand die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Kennzahlenübersicht in Mio. 30.09.2025 31.12.2024 Abs.

Veränd. Rel.

Veränd. Abonnenten 10,355 10,149 0,206 2,0% Postpaid-Kunden 7,790 7,600 0,190 2,5% App-basierte Tarife1 0,100 0,112 -0,012 -10,9% waipu.tv Abo-Kunden 2,021 1,941 0,080 4,1% freenet TV Abo-Kunden (RGU) 0,444 0,496 -0,052 -10,5%

in Mio. EUR 9M/2025 9M/2024

(angepasst)2 Abs.

Veränd. Rel.

Veränd. Umsatzerlöse 1.828,1 1.821,9 6,2 0,3% Segment Mobilfunk 1.501,6 1.527,5 -25,9 -1,7% Serviceumsätze (Postpaid) 1.205,3 1.199,9 5,5 0,5% Segment TV und Medien 313,0 291,0 22,0 7,6% Adj. EBITDA3 395,1 389,1 6,1 1,6% Segment Mobilfunk 320,1 324,9 -4,8 -1,5% Segment TV und Medien 94,9 80,3 14,7 18,2% EBITDA 407,4 386,8 20,6 5,3% Free Cashflow 226,1 219,9 6,2 2,8%



