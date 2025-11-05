Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch etwas zugelegt. Nach einer schwächeren Eröffnung kämpfte sich der Leitindex SMI immer weiter vor, gab am Schluss aber wieder etwas von den Gewinnen ab. Dass die US-Privatwirtschaft im Oktober mehr neue Stellen geschaffen hat als erwartet, hatte keinen grossen erkennbaren Kurseinfluss. Derweil hellte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA im Oktober stärker als erwartet auf. Konjunkturelle ...

