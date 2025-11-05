Die Commerzbank legt am Donnerstag ihre Zahlen für das dritte Quartal 2025 vor ? Analysten erwarten ein solides Ergebnis, doch die Erwartungen sind hoch. Im Hintergrund sorgt Großaktionär Unicredit mit Übernahmeplänen für zusätzlichen Druck auf Kurs und Vorstand. Commerzbank präsentiert am Donnerstag Quartalszahlen - Erwartungen steigen Am kommenden Donnerstag, dem 6. November 2025, wird die Commerzbank ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 vorlegen. Analysten und Investoren beobachten den Termin mit besonderem Interesse, ...

