Mercedes-Benz: Im Spagat zwischen E-Zukunft und Quartalssorgen

Breit aufgestellter Konzern in der Automobilindustrie

Mercedes-Benz ist ein global agierender Konzern, dessen Kerngeschäft in zwei Hauptbereiche unterteilt ist. Einerseits liegt der Fokus auf der Herstellung und dem Verkauf von Premium- und Luxusfahrzeugen (Mercedes-Benz Cars & Vans). Hierbei geht es dem Unternehmen nicht darum, die meisten Fahrzeuge zu verkaufen, sondern die "begehrenswertesten Autos der Welt" zu bauen und somit höhere Gewinne pro verkauftem Fahrzeug im sogenannten Luxussegment zu erzielen. Dies umfasst die hochpreisigen Modelle der S-Klasse, die G-Klasse sowie die extrem luxuriösen Marken Maybach und die sportlichen Modelle von AMG. Darüber hinaus werden Transporter (Vans) hergestellt. Andererseits bietet die Sparte Mercedes-Benz Mobility die notwendigen Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen an, wie Leasing, Fahrzeugfinanzierungen und digitale Services rund um das E-Auto (z. B. Ladelösungen), um den Kunden den Zugang zu den Fahrzeugen zu erleichtern und ein umfassendes Serviceangebot zu schaffen.