Mittwoch, 05.11.2025
WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
05.11.25 | 17:39
58,23 Euro
+3,54 % +1,99
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
DZ Bank
05.11.2025 19:11 Uhr
339 Leser
Mercedes-Benz: Im Spagat zwischen E-Zukunft und Quartalssorgen

Mercedes-Benz: Im Spagat zwischen E-Zukunft und Quartalssorgen


Während die Luxusstrategie und die Elektrifizierung Mercedes-Benz große Wachstumschancen eröffnen, wird das Ergebnis aktuell durch hohe Investitionskosten und unerwartete Sonderbelastungen gedrückt. Eine bestätigte Prognose und ein Aktienrückkaufprogramm sollen das Vertrauen der Anleger sichern.

Breit aufgestellter Konzern in der Automobilindustrie

Mercedes-Benz ist ein global agierender Konzern, dessen Kerngeschäft in zwei Hauptbereiche unterteilt ist. Einerseits liegt der Fokus auf der Herstellung und dem Verkauf von Premium- und Luxusfahrzeugen (Mercedes-Benz Cars & Vans). Hierbei geht es dem Unternehmen nicht darum, die meisten Fahrzeuge zu verkaufen, sondern die "begehrenswertesten Autos der Welt" zu bauen und somit höhere Gewinne pro verkauftem Fahrzeug im sogenannten Luxussegment zu erzielen. Dies umfasst die hochpreisigen Modelle der S-Klasse, die G-Klasse sowie die extrem luxuriösen Marken Maybach und die sportlichen Modelle von AMG. Darüber hinaus werden Transporter (Vans) hergestellt. Andererseits bietet die Sparte Mercedes-Benz Mobility die notwendigen Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen an, wie Leasing, Fahrzeugfinanzierungen und digitale Services rund um das E-Auto (z. B. Ladelösungen), um den Kunden den Zugang zu den Fahrzeugen zu erleichtern und ein umfassendes Serviceangebot zu schaffen.





Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2025 DZ Bank
