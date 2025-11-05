Ein Rapper wirft Spotify Streaming-Betrug mithilfe von Bots vor. Weil er sich und andere Künstler:innen um Einnahmen betrogen fühlt, verklagt er jetzt den Musikstreaming-Dienst. Spotify steht abermals im Rampenlicht: Ein Rapper, der sich RBX nennt, hat in Kalifornien Klage gegen den Musikstreaming-Dienst eingereicht. Er wirft dem Anbieter vor, "die Augen vor massivem betrügerischem Streaming" zu verschließen und davon selbst zu profitieren. RBX macht ...

