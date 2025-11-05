FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Norma von 21 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber passte am Mittwoch sein Bewertungsmodell an den Verkauf des Segments Wassermanagement an. Das dritte Quartal des Autozulieferers und Verbindungstechnikherstellers sei solide verlaufen. Der Blick der Investoren sollte sich jetzt auf das Jahr 2026 richten, in dem eine deutliche Margenerholung möglich sei./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE000A1H8BV3





