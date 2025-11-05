Die Aktie des australischen Rüstungstechnologieunternehmens DroneShield verlor am Dienstag deutlich an Wert, nachdem eine großvolumige Aktienplatzierung bekannt wurde. Trotz des Kursrutsches halten Analysten an optimistischen Prognosen für das Unternehmen fest.Kapitalschock durch neue Aktien DroneShield kündigte die Ausgabe von 31.161.833 neuen Stammaktien an. Ziel ist es, frisches Kapital zur Verfügung zu stellen. Bereits im August hatte ...

