Der Aktientipp DroneShield hat innerhalb von nur sieben Wochen einen maximalen Zuwachs von 125,24 Prozent erzielt. Diese beeindruckende Wertsteigerung belegt, wie sinnvoll es sein kann, sich nicht durch einen vorherigen Fehltrade entmutigen zu lassen. Stattdessen hat sich ein erneuter Einstieg zu einem neuen Kurs als die richtige Entscheidung erwiesen.Es gibt viele Anleger, die Aktien, mit denen sie zuvor schlechte Erfahrungen gemacht haben, dauerhaft ...

