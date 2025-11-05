EQS-Ad-hoc: Zalando SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Zalando SE: Zalando startet Aktienrückkaufprogramm für aktienbasierte Vergütungsprogramme



05.11.2025 / 19:34 CET/CEST

Berlin, 5. November 2025 // Der Vorstand der Zalando SE hat heute ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Die zurückzukaufenden Aktien dienen der Erfüllung der Verpflichtungen der Zalando SE aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen für Mitarbeiter*innen der Zalando-Gruppe und für Vorstandsmitglieder der Zalando SE. Die Gesellschaft wird bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 100 Millionen Euro erwerben. Der Aktienrückkauf beginnt am 6. November 2025 und endet spätestens am 31. Dezember 2025. Die Entscheidung wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und steht im Einklang mit der Ermächtigung der Hauptversammlung 2025 der Gesellschaft. Der Rückkauf erfolgt über die Börse und multilaterale Handelssysteme nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung 2025 der Gesellschaft und nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) und gemäß der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 (Delegierte Verordnung). Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut durchgeführt, das im genannten Zeitraum seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Gesellschaft unabhängig und unbeeinflusst von dieser treffen wird. Das Kreditinstitut ist verpflichtet, die Handelsbedingungen des Art. 3 der Delegierten Verordnung und die in diesem Aktienrückkaufprogramm enthaltenen Vorgaben einzuhalten. Informationen zu den mit dem Aktienrückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften werden in einer den Anforderungen des Art. 2 der Delegierten Verordnung entsprechenden Weise bekanntgegeben und auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back zur Verfügung gestellt. Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Senior Lead Corporate Law Kontakt für Investoren und Analysten: Patrick Kofler

